Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ρεκόρ κρουσμάτων στη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μεγαλύτερη αύξηση από το Μάιο σημειώθηκε στα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα στη Γαλλία.

Περισσότερα από 3.300 νέα κρούσματα της νόσου Covid-19 καταγράφηκαν στη Γαλλία τις τελευταίες 24 ώρες, μια άνευ προηγουμένου αύξηση από τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο η εθνική αρχή δημόσιας υγείας της Γαλλίας.

Βάσει των στοιχείων, καταγράφηκαν 3.310 νέες μολύνσεις όπως και 17 νέες εστίες ομαδοποιημένων κρουσμάτων ("clusters"). Το ποσοστό θετικών διαγνώσεων σε διάστημα μίας εβδομάδας συνεχίσει να αυξάνεται, στο 2,6%.

Ο αριθμός των ασθενών Covid-19 στις μονάδες εντατικής φροντίδα, που ήταν σχεδόν σταθερός από τα μέσα Ιουλίου, καταγράφει μικρή αύξηση, στους 376 (+9 σε σύγκριση με χθες).

Η Γαλλία μετρά 30.409 νεκρούς από τη νόσο, από την αρχή της επιδημίας, εκ των οποίων 19.904 σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την γαλλική αρχή δημόσιας υγείας.