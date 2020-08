Αθλητικά

Η Λιόν “γονάτισε” την Σίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επική πρόκριση των Γάλλων στους “4” κόντρα στην ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα χρονικά του Champions League, η Λιόν νίκησε 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας και προκρίθηκε στους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Με ήρωα τον Μούσα Ντεμπελέ που μπήκε ως αλλαγή στο 75΄ και σκόραρε δύο φορές, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά που κατετάγη μόλις 7η στο πρωτάθλημα Γαλλίας, κατάφερε ένα μικρό θαύμα στο Final-8 αποκλείοντας το ακλόνητο φαβορί του προημιτελικού. Έτσι, προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην Ιστορία της στους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν (19/8), την ομάδα που την είχε αποκλείσει στους ημιτελικούς του 2010.

Στο 24ο λεπτό από λάθος συνεννόηση Γκαρσία-Έντερσον, ο Κορνέ βρέθηκε την κατάλληλη ώρα στο κατάλληλο μέρος και άνοιξε το σκορ πετυχαίνοντας το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ της σεζόν. Η εξέλιξη αυτή «πάγωσε» τους παίκτες της Σίτι που σπατάλησαν σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο, χάνοντας μόνο μια καλή ευκαιρία προς το τέλος του, με τον Στέρλινγκ μετά από φανταστική μεταβίβαση του Ντε Μπράιν. Η ισοφάριση ήρθε στο 69΄ όταν οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Στέρλινγκ έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας της Λιόν από κάθετη του Μαχρέζ και πέρασε την ασίστ στον Ντε Μπράιν ο οποίος πλάσαρε στην αριστερή γωνία του Λόπες.

Στο σημείο εκείνο, η πλάστιγγα έμοιαζε να γέρνει υπέρ της ομάδας του Γκουαρντιόλα, που κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Ομως, στο 79΄ έγινε μια φάση που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις και διαφωνίες... Ο Ντεμπελέ νίκησε σε τετ-α-τετ τον Έντερσον και έγραψε το 2-1. Όμως στο ξεκίνημα της φάσης ο Κορνέ ήταν σε θέση οφσάιντ, ενώ υπάρχει και υποψία επιθετικού φάουλ του Ντεμπελέ. Ο έλεγχος του VAR ωστόσο, έδειξε ότι η φάση ήταν καθαρή και έτσι οι Γάλλοι πήραν ξανά το προβάδισμα.

Ο Ντεμπελέ, χρυσή αλλαγή του Ρούντι Γκαρσιά, ήταν αυτός που έστειλε τη Λιόν στους «4» αφού ήταν ο σκόρερ και του τρίτου γκολ στο 87΄, μετά από σουτ του Αουάρ και λάθος απόκρουση του Έντερσον. Ένα λεπτό νωρίτερα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχασε γκολ που δεν... χάνεται, αστοχώντας στην ανυπεράσπιστη εστία μετά από την ασίστ του Γκαμπριέλ Ζεσούς. Ο Θεός του ποδοσφαίρου ήταν... Γάλλος.

Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία)

Κίτρινες: Ρόντρι, Φερναντίνιο - Ντιμπουά, Μαρσέλο

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Λαπόρτ, Έρικ Γκαρσία, Ρόντρι (84΄ Νταβίντ Σίλβα), Φερναντίνιο (56΄ Μαχρέζ), Ζοάο Κανσέλο, Γκιουντογκάν, Στέρλινγκ, Γκαμπριέλ Ζεσούς, Ντε Μπράιν

ΛΙΟΝ (Ρούντι Γκαρσιά): Λόπες, Ντεναγιέρ, Μαρσάλ, Μαρσέλο, Αουάρ, Γκιμαράες, Κακρέ, Κορνέ, Ντιμπουά (74΄ Τετέ), Εκαμπί (87΄ Ρεϊνέ-Αντελαϊντ), Ντεπάι (75΄ Ντεμπελέ)