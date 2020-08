Κόσμος

Βαρύ πένθος για τον Ντόναλντ Τραμπ

Έφυγε από την ζωή ο αδελφός του Αμερικανού Προέδρου, Ρόμπερτ Τραμπ.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 71 ετών ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ, σύμφωνα με δήλωση του υπεύθυνου Τύπου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και παρά τις δηλώσεις του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά από επίσκεψη στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο αδελφός του, στις δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ ήταν μικρότερος αδελφός του Αμερικανού προέδρου και σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, είχε γεννηθεί στις 26 Αυγούστου του 1948. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε επιβεβαίωσε τον τον θάνατο του αδελφού του.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με βαριά καρδιά μοιράζομαι πως ο υπέροχος αδερφός μου, ο Ρόμπερτ, πέθανε ειρηνικά απόψε. Δεν ήταν μόνο ο αδερφός μου, ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Θα λείψει πολύ, αλλά θα συναντηθούμε ξανά. Η μνήμη του θα ζήσει στην καρδιά μου για πάντα. Ρόμπερτ, σ 'αγαπώ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο το προηγούμενο 24ωρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, είχε αποκαλύψει πως η κατάσταση της υγείας του αδελφού του είναι σοβαρή, αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ενώ αργότερα επισκέφθηκε το γκολφ κλαμπ που διατηρεί στο Νιου Τζέσεϊ.