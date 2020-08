Υγεία - Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή

Και η Αττική ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο».

Αυξημένος αναμένεται για σήμερα, Κυριακή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω των ενισχυμένων ανέμων σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η πιθανότητα φωτιάς είναι υψηλή -δηλαδή Κατηγορία 3- στις εξής περιοχές:

-Αττική

-Κεφαλονιά, Ζάκυνθο

-Λασίθι

-Σάμο, Ικαρία

-Δωδεκάνησα