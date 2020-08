Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη

Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ , σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεοσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 03:40 τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή 72 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,2 χιλιομέτρων.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές.