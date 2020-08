Οικονομία

Οδηγίες για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος. Η λίστα με τα αυτοκίνητα, οι τιμές τους και τα δικαιολογητικά.

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος (αυτοκινήτου, σκούτερ ή ποδήλατου) δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και με τον Οδηγό του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση, σε μια εβδομάδα (από τις 24 Αυγούστου).

Μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τα ΙΧ διευκρινίζεται πως η επιδότηση υπολογίζεται επί της πραγματικής λιανικής τιμής προ φόρων, αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις που κάνει ο πωλητής. Επίσης, δεν επιδοτείται ο πρόσθετος εξοπλισμός αλλά μόνο η τιμή του βασικού μοντέλου, ενώ δεν επιδοτούνται οι τόκοι σε περίπτωση αγοράς με διακανονισμό. Σε περίπτωση leasing, ο μισθωτής οφείλει στο τέλος της χρονομίσθωσης να αγοράσει το όχημα ενώ σε περίπτωση αγοράς οφείλει να το κρατήσει στην κατοχή του για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ο προϋπολογισμός της δράσης αρκεί για να επιδοτηθούν περί τα 15.000 αυτοκίνητα (ΙΧ και Ταξί) και 12.500 δίκυκλα (ποδήλατα και σκούτερ).

Οι επιδοτήσεις, σε ποσοστό επί της λιανικής τιμής προ φόρων ή σε απόλυτες τιμές αν πρόκειται για απόσυρση ή για αγορά φορτιστή, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και καταναλωτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον συνημμένο πίνακα που περιλαμβάνεται στον Οδηγό του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση ήδη από τις 7 Αυγούστου οπότε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3323 Β/7.8.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Στην διεύθυνση https://kinoumeilektrika.ypen.gr είναι ανηρτημένος ο Οδηγός του προγράμματος, η λίστα με τα αυτοκίνητα που είναι επιλέξιμα για επιδότηση και οι τιμές τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.α.