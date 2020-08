Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Χιλιάδες νεκροί προστέθηκαν στην μακάβρια λίστα

Η πανδημία συνεχίζει να «θερίζει» ζωές στις ΗΠΑ. Πόσοι ασθενείς κατέληξαν και πόσα νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε 24 ώρες.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους τουλάχιστον 1.115 θανάτους ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19, με το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο να φθάνει τους 169.570 από 168.455 το προηγούμενο 24ωρο σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ίδιο διάστημα, εντοπίστηκαν άλλα τουλάχιστον 49.643 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει έτσι τα 5,38 εκατομμύρια έναντι 5,33 εκατομμυρίων το προηγούμενο 24ωρο, κατά την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Η Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν μετατραπεί σε εστίες της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, κατέγραψε τουλάχιστον 79 θανάτους τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 11.228 έναντι 11.149 το προηγούμενο 24ωρο.

Ακόμη, οι καλιφορνέζικες αρχές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 6.726 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχονται σε 620.080 στην πολιτεία, από 613,354 το προηγούμενο 24ωρο.