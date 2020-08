Κόσμος

Βραζιλία: πιο δημοφιλής από ποτέ ο Μπολσονάρου

Η πανδημία συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στη Βραζιλία, αλλά οι μισοί περίπου Βραζιλιάνοι, δεν του επιρρίπτουν καμία ευθύνη.

Σχεδόν οι μισοί Βραζιλιάνοι θεωρούν πως ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν ευθύνεται για τους περισσότερους από 100.000 θανάτους που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα Folha de Sao Paulo.

Την ίδια στιγμή η χώρα ανακοίνωσε 41.576 νέα κρούσματα και 709 θανάτους από κορονοϊό, με τους συνολικούς αριθμούς να ανέρχεται σε 3.317.096 κρούσματα και 107.232 θανάτους.

Το 47% των ερωτηθέντων από το Ινστιτούτο Datafolha πιστεύουν ότι ο Μπολσονάρου "δεν είναι καθόλου υπεύθυνος" για τον υψηλό αριθμό θανάτων, το 41% τον θεωρεί "έναν από τους υπεύθυνους, (αλλά όχι τον κύριο)" , ενώ το 11% τον θεωρεί ως τον "πρωταρχικά υπεύθυνο" για αυτόν τον απολογισμό.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Αυγούστου σε δείγμα 2.065 τηλεφωνικών συνεντεύξεων, είχαν ήδη δείξει την Παρασκευή ότι ο Μπολσονάρου βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της δημοφιλίας του από την έναρξη της θητείας του το 2019, παρά την έντονη κριτική που δέχεται από πολλούς ειδικούς για τη διαχείριση της πανδημίας.

Το ποσοστό έγκρισής του έχει αυξηθεί κατά πέντε μονάδες στο 37%, από 32% τον Ιούνιο, ενώ και το ποσοστό απόρριψης του μειώθηκε κατά δέκα μονάδες, από 44% σε 34%.

Η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί μεταξύ των εκατομμυρίων Βραζιλιάνων που έχουν λάβει την επείγουσα βοήθεια τουλάχιστον 600 ρεάις τον μήνα (περίπου 93 ευρώ), που χορήγησε η κυβέρνηση για να μετριασθούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Η πανδημία προκαλέσει περισσότερους από 106.500 θανάτους στη Βραζιλία, η οποία μετρά περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια κρούσματα.

Από την έναρξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας τον Μάρτιο, ο Μπολσονάρου σταθερά υποβάθμιζε τη σοβαρότητά της πανδημίας και λοιδορούσε τους περιφερειακούς κυβερνήτες που ήθελαν να εφαρμόσουν μέτρα κοινωνικής απόστασης για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος είχε ανακοινώσει πως είχε προσβληθεί από κορονοϊό τον Ιούλιο, ισχυρίζεται επίσης ότι θεραπεύθηκε χάρις στη χρήση χλωροκίνης, ενός φαρμάκου του οποίου η αποτελεσματικότητα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά.