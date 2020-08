Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: απογοητευτικό ότι κάποιες στιγμές δεν ήμασταν οι εαυτοί μας

Ο Έλληνας διεθνής μίλησε για το ντεφορμάρισμα των Μπακς και το τι πρέπει να αλλάξουν στα play off.

Η επιστροφή από την καραντίνα φαίνεται ότι έχει επηρεάσει του Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι «ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι κάποιες στιγμές δεν ήμασταν οι εαυτοί μας».

«Δεν ήταν απογοητευτικό ότι χάσαμε κάποια παιχνίδια. Η ήττα είναι μέρος του παιχνιδιού. Προφανώς όμως ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι κάποιες στιγμές δεν ήμασταν οι εαυτοί μας», σχολίασε αρχικά και συνέχισε.

«Δεν κυκλοφορούσαμε τη μπάλα όσο ήθελα ή όσο θέλει ο κόουτς να την κυκλοφορούμε. Δεν παίζαμε πάντα δυνατά στην άμυνα. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν οι εαυτοί μας και παίζαμε ως η καλύτερη άμυνα στο ΝΒΑ. Υπήρχαν στιγμές που το δείξαμε αυτό και στιγμές που δεν το δείξαμε».

Για την απουσία του λόγω τιμωρίας είπε, «Το πιο απογοητευτικό για εμένα ήταν ότι στον αγώνα με τους Γκρίζλις καθόμουν στο ξενοδοχείο και δε μπορούσα να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να νικήσουν τον αγώνα. Τώρα αυτό όμως τελείωσε, ανήκει στο παρελθόν».

Για το πώς θα βελτιωθούν οι Μπακς ενόψει των πλέι οφ τόνισε, «Είναι ώρα για τα playoffs. Σίγουρα δεν πιστεύω ότι απλώς μπορεί κάποιος να γυρίσει τον διακόπτη όπως λένε κάποιοι. Πιστεύω όμως ότι μπορούν όλοι να συγχρονιστούν. Αν όλοι είναι συγκεντρωμένοι, παρακολουθήσουν το video και ξέρουν ποιο είναι το πλάνο μας, τότε θεωρώ ότι θα παίξουμε πολύ καλύτερα».

Για την αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ, δήλωσε, : «Νιώθω πως σε όλη μου την καριέρα, ακόμα και φέτος, δεν μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Να προσπαθούμε να παίζουμε καλό μπάσκετ, να προσπαθούμε να βελτιωθούμε καθημερινά και να είμαστε συγκεντρωμένοι στην ομάδα μας. Δεν έχει σημασία τι συμβαίνει εκτός, αν μας θεωρούν φαβορί, αν συζητούν για εμάς. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουμε, πώς προπονούμαστε και πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα διασκεδάσουμε και πώς θα αγωνιστούμε παρέα. Όσο συνεχίσουμε να το κάνουμε, θα είμαστε σε ένα καλό σημείο».