Γκιουρντενίζ: θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ αν μας επιτεθεί η Ελλάδα!

Ο φερόμενος ως εμπνευστής του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», πήρε τη… σκυτάλη των απειλών από τη γείτονα χώρα, αυτή τη φορά προς το ΝΑΤΟ.

Η στρατηγική των προκλήσεων και των απειλών από την Άγκυρα, είχε και συνέχεια, βρίσκοντας αυτή τη φορά τον εκφραστή της, στο πρόσωπο του Ναυάρχου Τζεμ Γκιουρντενίζ.

Ο αποκαλούμενος και ως αρχιτέκτονας του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», που είναι χαρακτηριστικό του μεγαλοϊδεατισμού της Άγκυρας, απείλησε το ΝΑΤΟ με αποχώρηση, σε περίπτωση που η Ελλάδα επιτεθεί στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως, «η Τουρκία θα εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ εάν η Ελλάδα αναλάβει στρατιωτική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο- Η απόσυρση της Τουρκίας από τη συμμαχία θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα στη νότια πτέρυγα του».