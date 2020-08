Πολιτισμός

Πέθανε η Ειρήνη Ιγγλέση

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ειρήνη Ιγγλέση, πρώην σύζυγος του Θάνου Μικρούτσικου.

Έφυγε από την ζωή και δεύτερη σύζυγός του Θάνου Μικρούτσικου, Ειρήνη Ιγγλέση η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η Ειρήνη Ιγγλέση είχε γνωριστεί με τον αγαπημένο συνθέτη στα τέλη του 1976 στο θέατρο. Εάν και ο γάμος του δεν κράτησε για πολύ, η Ιγγλέση διατηρούσε άψογες σχέσεις με τον Μικρούτσικο και την τελευταία του σύζυγο Μαρία Παπαγιάννη. Μαζί με την Ειρήνη Ιγγλέση ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος «έφυγε» στις 28/12/19,απέκτησε δύο κόρες, την Σεσίλ και την Κωνσταντίνα.

Η Μαρία Παπαγιάννη την αποχαιρέτισε με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. «Καλό σου ταξίδι Ειρήνη. Θα σε θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε με αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.