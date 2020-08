Αθλητικά

Ολυμπιακός: ανησυχία από την ξέφρενη πορεία της Λιόν

Η παρουσία των πρωταθλητών στα πλέι οφ του Champions League τίθεται πλέον εν αμφιβόλω. Τι φοβούνται οι Πειραιώτες.

Η Λιόν πριν λίγες ημέρες έκανε τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού να... χαρούν, αλλά μετά την πρόκριση επί της Μάντσεστερ Σίτι επανήλθε μια μικρή... ανησυχία.

Οι Γάλλοι με τη πρόκριση επί της Γιουβέντους έστειλαν τον Ολυμπιακό απευθείας στα πλέι οφ του Champions League. Που σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν προκριθεί, θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League.

Η Λιόν όμως έκανε την υπέρβαση και απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι και οι ανησυχίες επανήλθαν στο λιμάνι. Αν οι Γάλλοι κατακτήσουν το τρόπαιο τότε θα προκριθούν στους ομίλους του Champions League και θα αναγκαστεί ο Ολυμπιακό να αγωνιστεί στον Γ προκριματικό γύρο.

Εάν συμβεί αυτό τότε οι Πειραιώτες θα έχουν παιχνίδι στις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα είναι μονό όπως του ΠΑΟΚ με τη Μπεσίκτας.

Να θυμίσουμε ότι οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν Μονάχου στον ημιτελικό.