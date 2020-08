Κόσμος

Τουρκία: νέα πυρά και απειλές κατά Μπάιντεν

Στο στόχαστρο Τούρκων αξιωματούχων ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ. «Θα πληρώσετε το τίμημα» προειδοποιεί ο Καλίν.

Νέα πυρά, αλλά και ευθείες απειλές κατά του υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχήμ Καλίν, σε ανάρτηση του στο twitter.

Αναλυτικά έγραψε ότι « Η ανάλυση του Τζο Μπάιντεν για την Τουρκία βασίζεται σε καθαρή άγνοια, αλαζονεία και υποκρισία. Οι ημέρες που διατάζατε την Τουρκία έχουν τελειώσει. Αλλά αν ακόμα νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε, πολύ ευχαρίστως. Θα πληρώσετε το τίμημα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

Τα σχόλια των Τούρκων αξιωματούχων, έγιναν με αφορμή βίντεο από τον περασμένο Δεκέμβριο που δημοσιεύτηκε χθες και εμφανίζει τον Μπάιντεν, να τάσσεται κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μπάιντεν έλεγε στο επίμαχο βίντεο ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην Τουρκία και τάχθηκε υπέρ μιας νέας προσέγγισης των ΗΠΑ προς τον «αυταρχικό» Τούρκο πρόεδρο στηρίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για την ευρύτερη στάση του.