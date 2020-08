Οικονομία

Λουκέτο σε καφέ, πρόστιμα στους πελάτες

Για τη μη τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό

Άλλη μία επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος έκλεισε στην Κρήτη επειδή δεν τηρούσε τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το cretapost, οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχων που έκαναν τον Δεκαπενταύγουστο διαπίστωσαν πως μία καφετέρια στη Σητεία είχε αρκετούς όρθιους πελάτες τους οποίους και σέρβιρε.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 3.000 ευρώ πρόστιμο στην επιχείρηση και «σφράγισαν» το κατάστημα για 15 ημέρες. Παράλληλα, συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος ο οποίος θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Επιπλέον, δεν έλειψαν και τα πρόστιμα σε όσους δεν φορούσαν μάσκα. Συγκεκριμένα, σε ολόκληρη την Κρήτη βεβαιώθηκαν πέντε παραβάσεις (δύο στα Χανιά, δύο στο Ρέθυμνο και μία στο Ηράκλειο), με τους παραβάτες να καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 150 ευρώ.

Πηγή: cretapost