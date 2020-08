Πολιτική

Λοβέρδος: και πάλι το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ πίσω από τις ανάγκες!

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζει ότι «ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθούν αμφισβητούμενες περιοχές κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Αλλάγής, Ανδρέας Λοβέρδος, σε ανακοίνωση του σχετικά με την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ότι «και πάλι το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ πίσω από τις ανάγκες!».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο κ. Λοβέρδος:

Πρώτον, τα περί μελέτης των αρμοδίων υπηρεσιών για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας δεν σημαίνουν και πολλά πράγματα. Αρκεί να θυμηθούμε τις κυρώσεις για το σπάσιμο του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, τις οποίες η Τουρκία αψήφησε χωρίς συνέπειες.

Δεύτερον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθούν αμφισβητούμενες περιοχές κυριαρχικών δικαιωμάτων, οι περιοχές όπου κάνουν περίπατο τα τουρκικά πλοία.

Τρίτον, υπάρχει έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία υπεγράφη με το πνεύμα και το γράμμα του Δικαίου της Θάλασσας.