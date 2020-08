Αθλητικά

ΠΑΟΚ: επέστρεψε ο Βρακάς από την Νάπολι

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με τη φανέλα της Νάπολι, πετυχαίνοντας 3 γκολ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας χρονιάς. Ο «δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιώργου Βρακά στην Τούμπα. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ για να δοκιμάσει την τύχη του στη Νάπολι και μετρά από δύο χρόνια επέστρεψε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Μετά από δύο χρόνια ο Γεώργιος Βρακάς επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι το 2023.

O Γιώργος Βρακάς γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 2001 στα Γιάννινα και από μικρή ηλικία εντάχθηκε στις Ακαδημίες του ΑΟ Γιάννινα. Το 2014 έκανε το μεγάλο βήμα και έγινε μέλος του PAOK Academy.

Με τη φανέλα του Δικεφάλου εντυπωσίασε από την αρχή και έφτασε το 2017 να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Αιγινιακό για το Κύπελλο Ελλάδας. Μάλιστα έγινε ο δεύτερος νεαρότερος παίκτης που ντεμπουτάρει με τον ΠΑΟΚ.

Τον Αύγουστο του 2018 αποχώρησε και έγινε μέλος της δεύτερης ομάδας της Νάπολι. Σε δύο χρόνια στην Ιταλία ο Βρακάς συμμετείχε σε 20 αγώνες, πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ.

Φέτος το καλοκαίρι αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, με τον ΠΑΟΚ να μην χάνει την ευκαιρία και να υπογράφει τον νεαρό επιθετικό μέσο για τα επόμενα τρία χρόνια.