Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων στη χώρα μας

Μεγαλώνει δραματικά ο κατάλογος των νεκρών από τη φονική πανδημία.

Ακόμη δυο ασθενείς έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό και υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν.

Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, κατέληξε ένας 71χρονος και στο Νοσοκομείο Μποδοσάκειο στην Πτολεμαΐδα, μια 87χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τα δυο θύματα της πανδημίας, έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα.

Ο 71χρονος είναι το πέμπτο θύμα από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό στη χώρα μας, ανέρχεται σε 228.