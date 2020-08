Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Άλμα” κρουσμάτων στην Ρωσία

Χιλιάδες νέα κρούσματα και δεκάδες θάνατοι σε μία μέρα.

Σχεδόν 5.000 νέα κρούσματα και 68 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε άλλα 4.969 κρούσματα του νέου κορονοϊού σε διάστημα 24 ωρών, γεγονός που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων ανέρχεται στις 922.853 και είναι ο τέταρτος υψηλότερος στον κόσμο.

Το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων ανέφερε εξάλλου ότι 68 άνθρωποι υπέκυψαν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15.685.

Από τους ανθρώπους που προσβλήθηκαν από την Covid-19 από την αρχή της πανδημίας, 732.968 έχουν ήδη αναρρώσει.