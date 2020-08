Κόσμος

Σοκ: Πελάτης μπαρ μαχαίρωσε στο μάτι υπάλληλο γιατί του ζήτησε να φορέσει μάσκα

Ο πελάτης, αφού τον έδιωξαν στην είσοδο, επέστρεψε μισή ώρα αργότερα και επιτέθηκε στον υπάλληλο και τον χτύπησε δύο φορές τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο μάτι.

Ένας 43χρονος άνδρας μαχαίρωσε στο πρόσωπο ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας ενός μπαρ στη Βρέστη της δυτικής Γαλλίας όταν του απαγόρευσε να μπει μέσα επειδή δεν φορούσε μάσκα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στα μεσάνυχτα, στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Ο πελάτης, αφού τον έδιωξαν στην είσοδο, επέστρεψε μισή ώρα αργότερα κρατώντας ένα μαχαίρι, επιτέθηκε στον φύλακα και τον χτύπησε δύο φορές τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο μάτι. Άλλοι πελάτες του μπαρ έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο τραυματία.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε το πρωί του Σαββάτου και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν μεθυσμένος και στο παρελθόν έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, τέθηκε υπό κράτηση. Η αστυνομία της Βρέστης σημείωσε ότι «ήταν ήδη γνωστός» στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση απλώς και μόνο επειδή ζήτησαν από άλλους να φορέσουν μάσκα, σε χώρους όπου είναι υποχρεωτική η χρήση της. Στις αρχές Ιουλίου, ένας οδηγός λεωφορείου ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να φορέσουν τη μάσκα τους και εκείνοι τον ξυλοκόπησαν με τόση αγριότητα που πέθανε. Και σε εκείνη την περίπτωση, οι δύο από τους δράστες ήταν γνωστοί στις αρχές για άλλα αδικήματα που είχαν διαπράξει στο παρελθόν. Στις αρχές Αυγούστου, σε ένα καθαριστήριο, ένας πελάτης ζήτησε από έναν άλλον να φορέσει τη μάσκα του. Οι τόνοι ανέβηκαν και ο «απείθαρχος» πελάτης έφυγε για να επιστρέψει κατόπιν με ενισχύσεις. Τέσσερις άνδρες ξυλοκόπησαν τον άτυχο άνδρα, οι δύο με γυμνά χέρια και οι άλλοι δύο με ρόπαλα του μπέιζμπολ, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.