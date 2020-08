Κοινωνία

Τεστ κορονοϊού σε όσους επιστρέφουν σε Πειραιά και Ραφήνα

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για κορονοϊό σε ταξιδιώτες για την αναχαίτιση της επιδημιολογικής «έκρηξης» που παρατηρείται. Πού δίνεται έμφαση.

Τυχαιοποιημένους ελέγχους για τον νέο κορονοϊό σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν στην Αθήνα από τις διακοπές τους, πραγματοποιούν από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας ειδικά κλιμάκια του Συντονιστικού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας

Τα δειγματοληπτικά τεστ θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τη δύση του ήλιου. Στόχος είναι η τυχόν ανεύρεση θετικών στον κορονοϊό ταξιδιωτών αλλά και η ευαισθητοποίηση όσων επιστρέφουν από τις διακοπές, ώστε να προασπίσουν κατά την επάνοδό τους στην Αττική το κοινωνικό σύνολο από την τυχόν διασπορά ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον τους ή στην κοινότητα και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Παράλληλα, εθελοντές διανέμουν ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προφύλαξης για τη μη διασπορά της επιδημίας, ενημερώνοντας με λεπτομέρεια τους ταξιδιώτες για τους κινδύνους μετάδοσης του COVID -19 στην κοινότητα.

Έμφαση δίνεται για τις περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων και δραστηριοτήτων, που κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενδέχεται να έχουν εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης της νόσου τους πολίτες.