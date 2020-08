Κοινωνία

Μεταμόρφωση: σε ύφεση η φωτιά, κατέρρευσε μέρος του κτιρίου

Κανονικά η κυκλοφορία στην Αθηνών- Λαμίας στη Μεταμόρφωση. Συνεχίζεται, αλλά με πολύ χαμηλή ένταση η πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στη Μεταμόρφωση Αττικής, που είχε διακοπεί για ώρες χτες, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών.

Η κίνηση από χτες το βράδυ γινόταν από δύο λωρίδες για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά από τις 11.30 σήμερα δόθηκε κανονικά όλος ο οδικός άξονας, καθώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας πλέον από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, αλλά έχει πέσει πολύ η ένταση της και υπάρχει πολύ λιγότερος καπνός.

Ένα μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει, ενώ πλέον εκείνο που απασχολεί τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι η πλήρης κατάσβεση των υλικών που συνεχίζουν να σιγοκαίγονται.

Οι πυροσβέστες όμως μπορούν πλέον να πλησιάσουν το εσωτερικό του κατεστραμμένου εργοστασίου, ενώ παραμένουν και επιχειρούν όλες οι επίγειες δυνάμεις.

Ίδια εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά σε αποθήκη στο Αιγάλεω, όπου επίσης υπήρχαν παλιά στρώματα και άλλα αντικείμενα, που χρειάζεται χρόνος μέχρι να σβήσουν, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης και συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης.