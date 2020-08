Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: “ξαφνικός οικονομικός θάνατος” για Πάρο και Αντίπαρο

Ο Γ. Ραγκούσης υποβάλει μια σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «απόκρυψη και τεράστια ευθύνη», σε ότι αφορά την επιβολή μέτρων.

Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ργκούσης, σε ανακοίνωση του με τίτλο «Κορονοϊός σε Πάρο και Αντίπαρο: απόκρυψη και τεράστια ευθύνη», υποστηρίζει ότι, «Όταν προχθές, εντελώς αιφνιδιαστικά, ανακοινώθηκε ο “ξαφνικός οικονομικός θάνατος” της Πάρου και της Αντιπάρου, λόγω υπερβολικού αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού, κυριολεκτικά ξέσπασε ένα κύμα απορίας, φόβου και απόγνωσης κατοίκων κι επισκεπτών των δυο νησιών».

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του ο κ. Ργκούσης, «Με βάση τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων από τα δύο νησιά που ολοκληρώσαμε σήμερα, προκύπτουν τα ακόλουθα πολύ σοβαρά ερωτήματα για τους αρμόδιους κυβερνητικούς και κρατικούς κατά νόμο υπεύθυνους :

-Πότε ακριβώς και με ποια χρονική σειρά ενημερώθηκαν επίσημα οι αρμόδιες αρχές για τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού που είχαν αρχίσει να καταγράφονται στο Κέντρο Υγείας του νησιού, καθώς και στα ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια;

-Γιατί δεν ανακοινωνόταν ο ακριβής αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού ανά νησί, ιδίως από τη στιγμή που εμφανιζόταν δυσανάλογη έξαρση κρουσμάτων εν σχέση με τους πανελλήνιους μέσους όρους; Υπήρχε πράγματι «κεντρική απόφαση» να αποκρύπτονται και να μην δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τα κρούσματα από τα νησιά;

-Με ποιο δικαίωμα ενώ αυτοί γνώριζαν την απολύτως ανησυχητική κι υπέρμετρη αύξηση κρουσμάτων σε Πάρο και Αντίπαρο, άφησαν επισκέπτες και κατοίκους να συνεχίζουν αμέριμνοι τις διακοπές καθώς και τις οικονομικές τους δραστηριότητες, εκθέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο την υγεία τους;

-Γιατί δεν είχαν προβεί σε καμία απολύτως, αρχική, σταδιακά κλιμακούμενη προειδοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών όταν είχαν αρχίσει να ενημερώνονται επίσημα για την αυξανόμενη-και δυσανάλογη με την υπόλοιπη χώρα-καταγραφή κρουσμάτων κορονοϊού; Γιατί πήγαν από το ναδίρ στο ζενίθ στη λήψη έκτακτων μέτρων;

-Γιατί και σε αυτήν την περίπτωση, δεν αξιοποιήθηκε το 112 με προειδοποιητικά sms προς τους πολίτες, ώστε αυτοί οι ίδιοι να είχαν λάβει έγκαιρα, ιδιαίτερα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης; Γιατί το 112 χρησιμοποιήθηκε μόνο μετά τη λήψη των ειδικών έκτακτων μέτρων για τα δύο νησιά;

Ποιος από όλους αυτούς θα αναλάβει τώρα την ποινική και αστική ευθύνη για το γεγονός ότι δοκιμάζεται η υγεία συγκεκριμένων ανθρώπων που μολύνθηκαν από κορονοϊό ακριβώς επειδή δεν είχαν προειδοποιηθεί για τον ιδιαίτερο κίνδυνο που εξελισσόταν στα δύο νησιά εβδομάδες πριν;

-Ποιος από όλους αυτούς θα αναλάβει τώρα την ποινική και αστική ευθύνη για το γεγονός ότι ακόμη και μια ώρα πριν τον «ξαφνικό οικονομικό θάνατο» των δύο νησιών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, πολλοί επαγγελματίες κι επιχειρήσεις των δύο νησιών προχωρούσαν σε δαπάνες και παραγγελίες για την περίοδο έως το τέλος Σεπτεμβρίου;».