Αθλητικά

Premier League: αυτός είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς

Αν και δεν ανήκει στην πρωταθλήτρια ομάδα, οι σπουδαίες του εμφανίσεις μέσα στη σεζόν, του χάρισαν τη μεγάλη διάκριση.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς για την Premier League.

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο ηγέτης των «μπλε» και παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τους οδηγήσει στην κορυφή έκανε μεγάλες εμφανίσεις.

Σε 35 συμμετοχές, ο 29χρονος σταρ είχε 13 γκολ και 20 ασίστ.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς.