Κόσμος

Στην εντατική παιδί έπειτα από δάγκωμα φιδιού

Αγοράκι δέχθηκε επίθεση από φίδι στο σπίτι του.

Ένα δίχρονο αγοράκι δέχθηκε επίθεση από φίδι στην αυλή του σπιτιού του στη Λεμεσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στην Εντατική του Μακάρειου Νοσοκομείου στη Λευκωσία από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου, Αβραάμ Ηλία, το φίδι δάγκωσε το παιδί στο πόδι ενώ βρισκόταν στην αυλή της οικίας, όπου διαμένει.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο παρουσίασε επέκταση της φλεγμoνής και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του. Το αγόρι σύμφωνα με τον κ. Ηλία, έλαβε αντιοφικό ορό και παρουσίασε βελτίωση.

Πηγή: sigmalive.com