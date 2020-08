Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης - κορονοϊός: το μήνυμα στους νέους που επιστρέφουν από διακοπές (βίντεο)

«Κάνε έστω και τώρα τη διαφορά. Μην γίνεις υπεύθυνος για το επόμενο κρούσμα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προτρέπει όσους γυρίζουν από τις διακοπές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να σταματήσει η διασπορά.

Στην ανάρτηση η οποία συνοδεύεται κι από ένα νέο βίντεο, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους νέους, ο Πρωθυοπουργός αναφέρει: Μπορεί φέτος να αψήφησες τα μέτρα προστασίας και να ξέχασες τον κορωνοϊό. Κάνε όμως έστω και τώρα τη διαφορά: Μην γίνεις υπεύθυνος για το επόμενο κρούσμα. Μετά την επιστροφή, προσέχουμε διπλά, και σταματάμε εδώ τη διασπορά: μοιραζόμαστε αναμνήσεις, όχι τον ιό. #Μένουμε_ασφαλείς