Με αντι-Navtex απαντά η Κύπρος στη Navtex της Τουρκίας

Αιτία η παράταση παρουσίας του Yavuz στο τεμάχιο "6" της Κυπριακής ΑΟΖ.

Αντι-Νavtex εξέδωσε η Κύπρος, ως απάντηση, σε χθεσινή Navtex της Άγκυρας, με την οποία παρατείνει έως τις 15 Σεπτεμβρίου την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου Γιαβούζ στο τεμάχιο "6" της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, με αντι-Navtex, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, η Κυπριακή Δημοκρατία ειδοποιεί ότι η Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του πλοίου γεώτρησης Γιαβούζ και των υποστηρικτικών προς αυτό πλοία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η ενέργεια, προστίθεται, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επηρεάζει τις διαδικασίες θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Άγκυρα: Η φρεγάτα Kemal Reis πήγε να προστατέψει το Barbaros στην Κύπρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, εξάλλου, η φρεγάτα Kemal Reis που συνόδευε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, συνοδεύει πλέον το Barbaros στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών που ανέφεραν πως το Kemal Reis είχε υποστεί ζημιές από την πρόσκρουσή του με την ελληνική φρεγάτα Λήμνος και κατευθύνεται προς τον ναύσταθμο του Ακσάζ για επισκευή.

Το πλοίο Kemal Reis άλλαξε πορεία το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ΗΠΑ στηρίζουν την Κύπρο

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Αρμόδιο για Πολιτικές Υποθέσεις Ντέιβιντ Χέιλ (David Hale), είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένων Πολιτειών και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής τους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε άλλα, για το Κυπριακό, τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της Αμερικανικής πρεσβείας στην Κύπρο, ο κ. Χέιλ επανέλαβε την Αμερικανική υποστήριξη στο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων που εντοπίζονται στα χωρικά ύδατα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και ότι αυτοί οι πόροι πρέπει να μοιράζονται δίκαια μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αναφερόμενος στους ισχυρούς δεσμούς συνεργασιών και αξιών που συνδέουν τις ΗΠΑ και την Κύπρο, όπως οι τομείς της καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και της Ασφάλειας σε θαλάσσιο και χερσαίο επίπεδο, ο κ. Χέιλ επισήμανε την ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Μ. Πομπέο τον περασμένο Ιούλιο σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών να παράσχει χρηματοδότηση στην Κυπριακή Δημοκρατία για το πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), ως σύμβολο της εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, δεδομένου ότι θα προηγηθεί έγκριση του Αμερικανικού Κονγκρέσου.

Ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις διεργασίες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης στο Κυπριακό, βασισμένη σε μια διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία και σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ, συζητήθηκε η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και η σημασία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Χέιλ, ο οποίος επισκέφθηκε το Λίβανο μεταξύ 13-15 Αυγούστου, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη συνάντησή του με τον κ. Χριστοδουλίδη.