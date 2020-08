Υγεία - Περιβάλλον

Γέννησε γυναίκα θετική στον κορονοϊό

Σε τι κατάσταση είναι η μητέρα και το νεογνό.

Ακόμα μία γυναίκα θετική στον κορονοϊό SARS-CoV-2 γέννησε, την Κυριακή, ένα αγοράκι στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Η γυναίκα είναι 37 ετών, πρωτοτόκος, βρισκόταν στην 37η+5 εβδομάδα κύησης και παρακολουθείτο στη Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα».

Η επίτοκος παραπέμφθηκε στη Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, μετά από συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Υποβλήθηκε χθες σε έλεγχο για λοίμωξη Covid-19 στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου για καισαρική τομή, λόγω ενδομήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης του εμβρύου. Η γυναίκα ήταν ασυμπτωματική. Στις 12.30 έγινε καισαρική τομή. Η μητέρα και το αγοράκι, βάρους γέννησης 2.630 γραμμαρίων, είναι σε άριστη κατάσταση. Η μητέρα μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και το νεογνό μεταφέρθηκε στη μονάδα πρόωρων νεογνών για παρακολούθηση.