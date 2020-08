Κόσμος

Με ρωσική βοήθεια μένει “αδιαίρετη” η Λευκορωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης στήριξη από τη Μόσχα και στρατιωτική άσκηση στα σύνορα με τους διαφωνούντες. Παραμένουν στο δρόμο διαιρεμένοι οι διαδηλωτές.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στο Μινσκ, εφόσον χρειαστεί, στο πλαίσιο της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι στη Λευκορωσία ασκούνται εξωτερικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίσει από ποιον.

Η Λευκορωσία συγκλονίζεται εδώ και μία εβδομάδα από τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί τον Λουκασένκο για νοθεία στις προεδρικές εκλογές της περασμένης Κυριακής.

«Οι αρχηγοί των κρατών είχαν ουσιώδεις συνομιλίες για όλα τα ζητήματα. Οι ηγέτες των χωρών επιβεβαίωσαν και πάλι τη συμφωνία τους ότι στην περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, όσον αφορά τις εξωτερικές απειλές, οι πλευρές θα αντιδράσουν από κοινού κα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σύμφωνο Συλλογικής Ασφάλειας», μετέδωσε από την πλευρά του το λευκορωσικό πρακτορείο BelTA, επικαλούμενο την ίδια ανακοίνωση.

Λουκασένκο: Η Λευκορωσία δεν θα διαιρεθεί

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κάλεσε σήμερα τους υποστηρικτές του να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία της χώρας, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι συγκεντρώνει δυνάμεις στα δυτικά σύνορά της.

«Αγαπητοί φίλοι, σας κάλεσα εδώ όχι για να υπερασπιστείτε εμένα αλλά επειδή, για πρώτη φορά μετά από ένα τέταρτο του αιώνα, μπορείτε να υπερασπιστείτε τη χώρα, την ανεξαρτησία της και τις οικογένειές σας», είπε ο 65χρονος Λουκασένκο μιλώντας στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Μινσκ.

«Η ηγεσία του ΝΑΤΟ μας ζητά να διεξάγουμε νέες εκλογές. Αν υποκύψουμε στις επιθυμίες τους, θα πεθάνουμε ως κράτος», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι νατοϊκά άρματα και αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί σε απόσταση 15 λεπτών από τα σύνορα. Είπε επίσης ότι οι γειτονικές χώρες, όπως η Λιθουανία, η Λετονία, η Πολωνία και η Ουκρανία «μας διατάζουν να κάνουμε νέες εκλογές».

Περιστοιχιζόμενος από τους σωματοφύλακές του και έχοντας δίπλα του τον γιο του, Νικολάι, ο οποίος συχνά παρουσιάζεται ως πιθανός διάδοχός του, ο Λουκασένκο κατήγγειλε ότι κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στη χώρα του «μια κυβέρνηση από το εξωτερικό».

«Δεν έχουμε φίλους, όλοι θέλουν να μας γονατίσουν. Η Λευκορωσία δεν θα διαιρεθεί όπως το 1939. Δεν θα ξεχάσουμε», συνέχισε.

Ο Λουκασένκο είπε επίσης ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις «αν αυτό θέλει ο λαός» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα βίαια επεισόδια στις διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας.

Στη συνέχεια, αποχώρησε, υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας, την ίδια ώρα ανακοίνωσαν ότι, σχεδιάζουν τη διεξαγωγή μιας στρατιωτικής άσκησης από αύριο μέχρι και τις 20 Αυγούστου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας και στην περιοχή Γκρόντνο, που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Ο στρατός της Λευκορωσίας θα εκπαιδευτεί για να ενισχύσει τα δυτικά σύνορα της χώρας στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, πρόσθεσε.

Αντιδιαδηλώσεις στο Μινσκ

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα υπέρ του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αντικυβερνητική κινητοποίηση που οργανώνει η αντιπολίτευση στο Μινσκ.

Τουλάχιστον δύο διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες συνελήφθησαν μετά τις προεδρικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, στις οποίες οι αντίπαλοι του Λουκασένκο καταγγέλλουν ότι έγινε νοθεία για να κρύψει το γεγονός ότι, μετά από 25 χρόνια την εξουσία, έχει χάσει τη λαϊκή υποστήριξη. Ο ίδιος δηλώνει νικητής των εκλογών, επικαλούμενος τα επίσημα αποτελέσματα με βάση τα οποία κέρδισε με ποσοστό άνω του 80%.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στο κέντρο του Μινσκ για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Λουκασένκο, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές. «Η μητέρα πατρίδα κινδυνεύει», είπε από τα μεγάφωνα ένας ομιλητής, απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε ρυθμικά: «Είμαστε ενωμένοι, αδιαίρετοι».

Πολλοί κρατούσαν σημαίες της Λευκορωσίας και φώναζαν «Για τη Λευκορωσία» και «Για τον Μπάτκα», όπως αποκαλούν χαϊδευτικά τον πρόεδρο. Από τα μεγάφωνα ακουγόταν πατριωτική μουσική.

«Είμαι υπέρ του Λουκασένκο», είπε η Άλλα Γκεοργκίεβνα, 68 ετών. «Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του. Χάρη σ’ αυτόν παίρνουμε στην ώρα τους τον μισθό και τη σύνταξή μας», εξήγησε.

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση ανέφεραν ότι η κυβέρνηση μετέφερε με λεωφορεία ανθρώπους από άλλες περιοχές της χώρας και ότι πολλοί εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η αντίπαλος του Λουκασένκο στις προεδρικές εκλογές, έχει καλέσει τους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη «Πορεία για την Ελευθερία» σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της πρωτεύουσας.