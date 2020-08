Υγεία - Περιβάλλον

Επιχείρηση απελευθέρωσης μικρής φάλαινας (βίντεο)

Πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του μωρού τεράστιου θηλαστικού.

Μία νεαρή φάλαινα διασώθηκε, καθώς απεγκλωβίστηκε από δίχτυα, το πρωί της Κυριακής, στην Αυστραλία.

Πολλές ομάδες ειδικών συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσής της, η οποία διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες.

Το μικρό θηλαστικό αμέσως μετά την απελευθέρωση του πήγε στη μαμά και μία ακόμα ενήλικη φάλαινα, που το περίμεναν όλη την ώρα κοντά στο σημείο όπου είχε παγιδευτεί.

Οι ερευνητές στην περιοχή λένε ότι είναι σχεδόν καθημερινή η επαφή τους με τις φάλαινες, αφού περνούν από εκεί, ολοκληρώνοντας το ετήσιο ταξίδι της μετανάστευσής τους.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, μάλιστα, εμφανίζονται φάλαινες σε περιοχές με λουόμενους, στις ακτές του Κουίνσλαντ.