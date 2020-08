Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 217 νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν φορείς του ιού, τις τελευταίες 24 ώρες.

Σήμερα, 16/8/2020,δηλώθηκαν 217 επιπλέον κρούσματα. Από τα 199 εγχώρια, τα 21συνδέονται με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ τα 16 με γνωστές συρροές.

Αναλυτικότερα:



- 15 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

- 3 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο,

- 73 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, 13 εκ των οποίων συνδέονται με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας,

- 37 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 3 εκ των οποίων σχετίζονται με γνωστές συρροές και 8 με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας,

- 2 στην Π.Ε. Αργολίδας,

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δωδεκανήσων

- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, τα οποία συνδέονται με γνωστή συρροή

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ημαθίας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κιλκίς

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης,

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λέσβου

- 3 κρούσματα Π.Ε. Μαγνησίας , 2 εκ των οποίων συνδέονται με γνωστή συρροή

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάνθης

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σερρών

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

- 14 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, τα οποία αναφέρουν επαφή με γνωστό κρούσμα

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λαρίσης