Κοινωνία

Στον ΑΝΤ1 ο νεαρός που καταγγέλλει αστυνομική βία (βίντεο)

Καταγγελία νεαρού για επίθεση σε βάρος του από αστυνομικούς. Η απάντηση πηγών της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό.

Περιστατικό αστυνομικής βίας κατήγγειλε στον ΑΝΤ1 ένας 19χρονος φοιτητές στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη την περασμένη Τετάρτη. Ο 19χρονος φοιτητής μαζί με τρεις φίλους του, όλοι από τη Φλώρινα, επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη από διακοπές στη Χαλκιδική. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι μπήκε στον σταθμό χωρίς να φοράει μάσκα, όμως αμέσως μετά την παρατήρηση υπαλλήλου της εταιρίας σεκιούριτι αγόρασε μία από το φαρμακείο του σταθμού και φόρεσε. Το πρωτοφανές περιστατικό ξεκίνησε όταν ανέβασε το πόδι του σε καρέκλα στην αίθουσα αναμονής του σταθμού.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί βρίσκονται στο έδαφος και περνούν χειροπέδες σε έναν νεαρό. Επικρατεί ένταση. Πολίτες που περιμένουν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης τους αποδοκιμάζουν.

«Θεώρησα ότι τελείωσε το σκηνικό. Βγήκα έξω. Ήρθε ο αστυνομικός και με πλάκωσε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο 19χρονος.

«Κατευθείαν μου τραβάει αίμα στα μούτρα. Με έπιασε από το κεφάλι. Η μύτη μου μάτωσε. Μου έριξε γονατιά. Με ρίχνει κάτω και με ακινητοποιεί γίνεται χαμός. Είχα σοκαριστεί. Μόλις με βάζει κάτω βγάζει το γκλοπ και με χτυπάει», υποστήριξε ο νεαρός.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. πάντως αναφέρουν στον ΑΝΤ1 ότι ο νεαρός ήταν εριστικός και δεν ήθελε να συμμορφωθεί στον έλεγχο. Στο πλαίσιο της αντίστασης τονίζουν ότι η ασκήθηκε η απαιτούμενη πίεση προκειμένου να γίνει η χειροπέδη.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τον 19χρονο για τα αδικήματα της αντίστασης κατά της αρχής και της εξύβρισης.

Παρά τον εφιάλτη που βίωσε, ο 19χρονος ζητά συγγνώμη που ειρωνεύτηκε τον αστυνομικό. «Ήταν λάθος», λέει αλλά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ασκήθηκε τόση βία.

«Ήταν μεγάλο λάθος που ειρωνεύτηκα τον αστυνομικό. Βίωσα μεγάλη βία χωρίς λόγο. Δεν πιστεύω ότι άξιζε τόση βία. Δεν πιστεύω ότι εκφράζει όλη την Αστυνομία», δήλωσε ο ίδιος.