Αυστηρό μήνυμα Μπορέλ στην Τουρκία

Τι διαμηνύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στην Άγκυρα, για τις δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο.

Περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο πυροδοτεί η ανακοίνωση της 'Αγκυρας για γεωτρήσεις σε θαλάσσια ζώνη που έχει οριοθετηθεί από την Κύπρο και την Αίγυπτο επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει:

«Η σημερινή ανακοίνωση από την Τουρκία για νέες γεωτρήσεις από το Γιαβούζ σε θαλάσσια ζώνη που έχει οριοθετηθεί από την Κύπρο και την Αίγυπτο πυροδοτεί δυστυχώς περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή η δράση έρχεται σε αντίθεση και υπονομεύει τις προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων και για άμεση αποκλιμάκωση, η οποία είναι ο μόνος δρόμος προς τη σταθερότητα και τις μόνιμες λύσεις, όπως επανέλαβαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ την περασμένη Παρασκευή.

Καλώ τις τουρκικές αρχές να τερματίσουν αμέσως αυτές τις δραστηριότητες και να δεσμευτούν πλήρως και με καλή πίστη σε έναν ευρύ διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση».