Αθλητικά

Χολέμπας: Γυρίζω στον Ολυμπιακό για ένα ωραίο φινάλε

Επιστρέφει στους "ερυθρόλευκους" μετά από έξι χρόνια.

Ο Χοσέ Χολέμπας ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και να επισημοποιηθεί η επιστροφή του στο λιμάνι μετά από έξι χρόνια απουσίας. Τα πέντε τελευταία εξ αυτών, ο 36χρονος αριστερός μπακ αγωνιζόταν στη Γουότφορντ με απολαβές 2,5 εκατ. ευρώ. Ο αγγλικός σύλλογος αποχαιρέτησε την Premier League φέτος, καθώς υποβιβάστηκε και ο Χολέμπας δεν ήθελε να βάλει... τελεία στην καριέρα του αγωνιζόμενος στη δεύτερη κατηγορία. Μιλώντας στο περιβάλλον του, ο γεννημένος στη Γερμανία Έλληνας ποδοσφαιριστής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Χολέμπας είπε στους δικούς του ανθρώπους: «Θέλω ένα ωραίο και ξεκάθαρο φινάλε στην καριέρα μου, το οποίο δυστυχώς δεν είχα στη Γουότφορντ. Θα πεθάνω στο γήπεδο για να παίζω στο ίδιο επίπεδο. Εάν όμως στην ίδια θέση υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε καλύτερη κατάσταση, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να καθίσω στην άκρη».