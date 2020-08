Υγεία - Περιβάλλον

Θετικό στον κορονοϊό βρέφος 3,5 μηνών

Αναμένεται να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των γονέων του.

Ένα βρέφος μόλις 3,5 μηνών, βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό στο Νοσοκομείο της Έδεσσας, όπως μεταδίδει το logospellas.gr, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των γονέων του.

Από χτες εξάλλου, βρίσκεται στο ΑΧΕΠΑ νεαρός Εδεσσαίος, η κατάσταση του οποίου επιδεινώθηκε τις τελευταίες μέρες. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει διασωληνωθεί στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο, εντοπίστηκαν επιπλέον τέσσερα κρούσματα στην Έδεσσα, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε πάνω από 30 στην Πέλλα.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, σύμφωνα πάντα με το logospellas.gr, ότι η πλειοψηφία των κρουσμάτων στην Έδεσσα, αφορά ηλικίες από 20-30 ετών.