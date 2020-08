Οικονομία

Δυσοίωνο μέλλον “βλέπουν” οι επιχειρηματίες εστίασης στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία στους επιχειρηματίες της εστίασης που από τη Δευτέρα θα υποχρεώνονται να κλείνουν τα μεσάνυχτα.