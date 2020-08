Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων

Ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το περασμένο 24ωρο.

Τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων σε όλη την υφήλιο, από την έναρξη της πανδημίας κατέγραψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), το περασμένο 24ωρο, συγκεκριμένα 294.237.

Τα ενεργά κρούσματα υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια και τα θύματα στα 771.000, με τις ΗΠΑ να κρατούν τα αρνητικά σκήπτρα, καθώς κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους 1.115 θανάτους, φθάνοντας τους 169.570,σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ίδιο διάστημα, εντοπίστηκαν άλλα 49.643 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει έτσι τα 5,38 εκατομμύρια έναντι 5,33 εκατομμυρίων το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν μετατραπεί σε εστίες της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, κατέγραψε 79 θανάτους τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολο των θυμάτων να ανέρχεται σε 11.228 έναντι 11.149 το προηγούμενο 24ωρο.

Παράλληλα, οι πολιτειακές αρχές επιβεβαίωσαν 6.726 κρούσματα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχονται σε 620.080, από 613,354 το προηγούμενο 24ωρο.

Η Βραζιλία ανακοίνωσε 41.576 νέα κρούσματα και 709 θανάτους. Σχεδόν οι μισοί Βραζιλιάνοι πάντως θεωρούν πως οι χειρισμοί του προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο δεν ευθύνονται για τους πάνω από 100.000 θανάτους που έχουν καταμετρηθεί.

Τραγική η κατάσταση και στη Βολιβία, όπου επιστρατεύονται μέχρι και φορητά αποτεφρωτήρια για τους ασθενείς που καταλήγουν μαζικά.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε άλλα 4.969 κρούσματα φτάνοντας τα 922.853. Είναι ο τέταρτος υψηλότερος αριθμός στον κόσμο. Το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων ανέφερε εξάλλου ότι 68 άνθρωποι υπέκυψαν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15.685.

Περισσότερα από 3.300 νέα κρούσματα καταγράφηκαν και στη Γαλλία, όπου οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων απαγορεύονται στο Παρίσι, στην περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Υποχρεωτική πλέον η χρήση μάσκας, που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές συνοικίες του Παρισιού.

Στη Βρετανία, ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ θα ανακοινώσει ότι η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) θα διαλυθεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο σώμα, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία της χώρας από την πανδημία, μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα The Telegraph.

Στην Ιρλανδία, ο πρόεδρος του οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με την προώθηση του τουρισμού παραιτήθηκε, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τις διακοπές που πέρασε στην Ιταλία, παρά τις συστάσεις να προάγει τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας, λόγω της πανδημίας.

Στη Γερμανία, το 24ωρο πέρασε χωρίς κανένα θάνατο από την COVID-19, όμως επιβεβαιώθηκαν άλλα 625 κρούσματα μόλυνσης