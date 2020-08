Κόσμος

Αιματηρή νύχτα στο Σινσινάτι (βίντεο)

Νεκροί πολίτες σε τρία διαφορετικά περιστατικά με δεκάδες τραυματίες.

Πυροβολισμούς κατά 18 ατόμων, τέσσερις εκ των οποίων είναι νεκροί, ανακοίνωσε η Αστυνομία του Σινσινάτι, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία της πόλης, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε μία περίπτωση μόνο, δέχθηκαν πυροβολισμό δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας 34χρονος και μία 30χρονη είναι νεκροι.

Σε άλλο περιστατικό ένας 21χρονος έπεσε νεκρός και τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ στο τρίτο περιστατικό τραυματίστηκαν από σφαίρες τρία άτομα.

Η Αστυνομία δεν έδωσε στοιχεία για το πού έχασε τη ζωή του το τέταρτο άτομο.

Σύμφωνα με τα Μέσα, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε διάστημα 60 με 90 λεπτά μεταξύ τους, όμως η Αστυνομία δεν τα συνδέει μεταξύ τους.

Πληροφορίες για τους δράστες δεν δόθηκαν.