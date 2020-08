Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξημένα τα νέα κρούσματα στη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη για δεύτερη μέρα η αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα 3.015 νέα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, για δεύτερη συναπτή ημέρα κατά την οποία ο αριθμός των νέων μολύνσεων ξεπερνά το όριο των 3.000.

Εντούτοις, ο ημερήσιος απολογισμός είναι μικρότερος των 3.310 κρουσμάτων που καταγράφηκαν χθες Σάββατο, ένα υψηλό για την μετά το lockdown εποχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στη Γαλλία οδήγησε τις αρχές της χώρας στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της, το Παρίσι και τη Μασσαλία, να διευρύνουν τις ζώνες όπου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους ανοικτούς χώρους.

Η άνοδος του αριθμού των μολύνσεων οδήγησε επίσης τη Βρετανία να επιβάλει καραντίνα 14 ημερών για τους ταξιδιώτες που φθάνουν από τη Γαλλία από χθες Σάββατο.

Ο αριθμός των συρροών κρουσμάτων (clusters) αυξήθηκε σε 263, αναφέρει σε μια ανακοίνωσή του στον ιστότοπό του το υπουργείο.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία είναι ελαφρά αυξημένος, στους 4.860, ενώ οι αριθμός των ασθενών με Covid-19 στις ΜΕΘ παραμένει αμετάβλητος, στους 376, σημειώνει το υπουργείο.

Το σύνολο των θανάτων από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία στα νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας αυξήθηκε κατά 1, στους 30.410, σύμφωνα με την ίδια πηγή.