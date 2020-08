Κοινωνία

Με πλοίο προς τον Πειραιά ταξίδευαν ασθενείς του κορονοϊού

Εισαγγελική έρευνα για τους νεαρούς που επέστρεφαν στον Πειραιά, ενώ ήταν θετικοί στον κορονοϊό.

Σε απομόνωση έχουν τεθεί τρεις ταξιδιώτες οι οποίοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά από την Πάτμο και διαπιστώθηκε ότι οι δύο εξ αυτών, φέρονται να είναι θετικοί στην covid-19.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, έχουν τεθεί σε απομόνωση και εξετάζονται από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Για το περιστατικό, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και αναμένεται το πόρισμα της έρευνας των ειδικών για να διαπιστωθεί εάν τα δύο νεαρά άτομα και ο συνοδός τους, γνώριζαν ή όχι ότι είναι θετικοί.

Οι υπόλοιποι επιβάτες του πλοίου Blue Star 1 αποβιβάστηκαν κανονικά στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα αναμένεται το πόρισμα των ειδικών και αναλόγως των αποτελεσμάτων, θα υπάρξουν οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες για τους συνταξιδιώτες των τριών ατόμων.