Κόσμος

Καλιφόρνια: άνιση η μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομακτικές εικόνες από τη φλεγόμενη Καλιφόρνια. Μάχη των πυροσβεστών.

Συνεχίζονται οι μάχες των πυροσβεστών της Καλιφόρνια με τις φλόγες, που κατακαίνε τα δάση της περιοχής.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η φωτιά έχει καταστρέψει τουλάχιστον 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, ενώ έχει μετακινηθεί πληθυσμός για λόγους προστασίας.

Οι πυροσβέστες της Νεβάδα τράβηξαν ένα βίντεο με τις προσπάθειες των συναδέλφων τους, στους οποίους παρείχαν βοήθεια.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις φλόγες που κατακαίνε τα δάση, έχουν προκαλέσει πρωτοφανές τοξικό φορτίο στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι στα χειρότερα δεκαετίας, σε αρκετές περιοχές.