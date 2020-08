Κοινωνία

Κορονοϊός: νέα δέσμη μέτρων σε ισχύ από την Δευτέρα

"Κλειδί" για την ανάσχεση της διασποράς, ειναι η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων, κυρίως απο την νεολαία.

Σε εφαρμογή μπαίνει από σήμερα, και τουλάχιστον μέχρι τις 24 Αυγούστου, η νέα δέσμη μέτρων που αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Παρασκευή και ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα μας, που, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, βρίσκεται σε έξαρση.

Τα τριψήφια νούμερα κρουσμάτων των τελευταίων ημερών χτύπησαν το καμπανάκι του κινδύνου στην επιτροπή των ειδικών που παρακολουθούν την πορεία του κορονοϊού. Πολύ περισσότερο δε, καθώς τα κρούσματα εντοπίζονται κυρίως σε νέες ηλικίες και ειδικά σε άτομα που επιστρέφουν στις εστίες τους από τουριστικούς προορισμούς.

Το σημείο «κλειδί» για την ανάσχεση της διασποράς της πανδημίας, είναι η χρήση μάσκας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυστηρή σύσταση για γενικευμένη χρήση μάσκας για μια εβδομάδα σε όλους τους χώρους από όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από διακοπές σε περιοχές με επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα.

Επίσης, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις όπου δεν μπορούν να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

Ωστόσο μεγάλο ρόλο παίζει και η ατομική ευθύνη του καθενός, καθώς όπως ανέφερε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, η κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται «αλλά τίποτα, κανένα μέτρο, ούτε η δράση των ελεγκτικών αρχών, ούτε τα πρόστιμα, μπορούν να αντικαταστήσουν την ατομική ευθύνη. Το έχουμε πει ξανά, δε γίνεται σε κάθε μέρος της χώρας, δίπλα σε καθέναν να βρίσκεται ένας αστυνομικός. Άλλωστε ακριβώς ο συνδυασμός των μέτρων της πολιτείας και της ατομικής ευθύνης των πολιτών, ήταν που έκανε τη χώρα μας παράδειγμα σε όλο τον κόσμο στην πρώτη φάση. Σήμερα που σε ολόκληρο τον κόσμο εκδηλώνεται η δεύτερη φάση της πανδημίας, χρειάζεται να δείξουμε την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη»...

Τι ισχύει από τις 06:00 σήμερα

«Πλαφόν» ατόμων στις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, κλείσιμο καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 την επομένης, αλλά και νέα τοπικά «lockdown» περιλαμβάνει η νέα δέσμη μέτρων που μπαίνει σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι τις 24 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, από σήμερα ισχύουν τα εξής:

Στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, θεσπίζεται έως τις 24 Αυγούστου όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις, εκτός από αυτές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, τα σινεμά. Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί και στην Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των νησιών του Αργοσαρωνικού και στα Κύθηρα, έως τις 24 Αυγούστου. Άρα στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, στις οποίες ισχύει τόσο ο περιορισμός των 50 ατόμων στις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, όσο και η απαγόρευση λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί, ανήκουν: α) η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφέρεια Αττικής, β) οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας, γ) οι Δήμοι Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κω. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού, εντός στρατοπέδων και σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Όλοι όσοι επιστρέφουν από άδειες στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αυτοί που εργάζονται σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού (πχ εντός στρατοπέδων, σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών) πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για το νέο κορονοϊό με ευθύνη των εργοδοτών ή των προϊσταμένων τους. Τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο εξής θα εργάζονται με τηλεργασία ή back office, κατά την επιλογή του εργαζομένου και έως 31 Αυγούστου.

Στη νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνονταν και αυτά που είχαν άμεση ισχύ (από τις 15 Αυγούστου) και αφορούσαν στα τοπικά «lockdown» σε Πάρο και Αντίπαρο. Στα δύο νησιά των Κυκλάδων και μέχρι τις 24 Αυγούστου έχει εφαρμοστεί:

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης. Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού, όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Ισχύουν και οι περιορισμοί των επιδημιολογικά επιβαρυμένων περιοχών.

Παράταση έως τις 24 Αυγούστου των επιπρόσθετων μέτρων δόθηκε και στον Πόρο που ήταν ήδη σε καθεστώς ειδικών μέτρων, με μόνη διαφορά ότι το κλείσιμο των καταστημάτων έχει μεταφερθεί τα μεσάνυχτα αντί για τις 11:00 που ίσχυε.