Κόσμος

Μαζική δολοφονία 9 νέων ανθρώπων

Με καλλυμένα τα προσωπα, εξαπέλυσαν την ένοπλη επίθεση οι δράστες. Μόλις 17 ετών ήταν το νεότερο θύμα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 17 και 26 ετών, δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στη νοτιοδυτική Κολομβία, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης της Ναρίνιο χθες Κυριακή.

Πηγή προσκείμενη στην αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες των φόνων ήταν εφοδιασμένοι με τουφέκια μεγάλης εμβέλειας και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Ο περιφερειάρχης Τζον Ρόχας απηύθυνε έκκληση μέσω της ροής του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter στον πρόεδρο Ιβάν Ντούκε, στο υπουργείο Άμυνας, την αστυνομία και την εισαγγελία να λάβουν άμεσα «μέτρα για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιφέρεια» μετά την επίθεση στην περιοχή Σαμανιέγο.

Ο Ρόχας τόνισε ότι η δράση ένοπλων οργανώσεων στην περιφέρεια Ναρίνιο καταπατά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Tiempo, πηγές προσκείμενες στην εισαγγελία εκτιμούν ότι τουλάχιστον δέκα ένοπλες οργανώσεις δρουν στη Ναρίνιο.

«Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη περιπλοκότητα, που οφείλεται στη διακίνηση ναρκωτικών», δήλωσε στρατηγός στην εφημερίδα.

Κατά τις αρχές στην Μπογοτά, η πρώην οργάνωση ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας-Λαϊκός Στρατός (FARC-EP) εξασφάλιζε μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής του από την προστασία διακινητών ναρκωτικών ωσότου υπέγραψε το 2016 τη συμφωνία ειρήνης με την οποία αφοπλίστηκε, διαλύθηκε και τερμάτισε τον ανταρτοπόλεμο που διεξήγαγε για 52 χρόνια. Κατόπιν, η οργάνωση μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα.

Η κατάσταση ως προς την ασφάλεια βελτιώθηκε κατά τι έκτοτε, όμως πάνω από 2.000 αποστάτες των FARC, που απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης, συνεχίζουν τον ένοπλο αγώνα εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων και σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Μπογοτά εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η μικρότερη οργάνωση Στρατός Λαϊκής Απελευθέρωσης (ELN), επισήμως η τελευταία που συνεχίζει τον ανταρτοπόλεμο στην Κολομβία, κατηγορείται επίσης πως ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως και συμμορίες που ίδρυσαν ακροδεξιοί πρώην παραστρατιωτικοί. Οι οργανώσεις αυτές μάχονται για κυριαρχία σε περιοχές που έλεγχαν οι FARC.

Ο Συνήγορος του λαού, ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, όπως και η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδίκασαν τη σφαγή στη Ναρίνιο.