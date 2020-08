Life

“Καλοκαίρι Μαζί”: λιποθυμία “στον αέρα” της εκπομπής (βίντεο)

Λαχτάρησαν οι συνεργάτες και οι τηλεθεατές, από την ξαφνική, παροδική αδιαθεσία της συμπαρουσιάστριας της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1, η οποία συνήλθε μετά από λίγο, αφού δέχθηκε και την φροντίδα της Προέδρου της ΕΙΝΑΠ.