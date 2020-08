Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Τι φέρνει το ξεκίνημα της εβδομάδας σε κάθε ζώδιο. Ποιοι πρέπει να προσέχουν, ποιους περιμένουν εκπληξεις.

ΚΡΙΟΣ: Η εβδομάδα ξεκινάει με το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη στο ζώδιο σου και δε σε κρατάει τίποτα σήμερα. Ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις, τι πρέπει να κάνεις και το επικοινωνείς στους γύρω σου με τρόπο δελεαστικό. Αν ασχολείσαι με τις πωλήσεις θα μπορέσεις να πετύχεις πολύ εύκολα τους στόχους σου, αφού όχι μόνο δεν αφήνεις στον άλλον περιθώρια να σε αμφισβητήσει, αλλά με τον τρόπο σου προσθέτεις αξία στο αντικείμενο. Για τα ερωτικά σου, μόνο ένα έχω να σου πω… Τα σπας!

ΤΑΥΡΟΣ: Οι παρασκηνιακές κινήσεις και τα μυστικά δε χωράνε σε μια οικογένεια. Καλά, χωράνε που και που, όταν δε λέγονται, όχι από φόβο ή συμφέρον, αλλά επειδή όντως έτσι εξυπηρετούν καλύτερα τα πράγματα. Όμως σε κάθε άλλη περίπτωση βοηθάει το να λέγονται τα πράγματα με το όνομα τους και να νιώθουμε ελεύθεροι. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα για ξεκαθαρίσματα με πρόσωπα που δε διαπραγματεύεσαι την παρουσία τους στη ζωή σου. Στα ερωτικά σου οι επανασυνδέσεις είναι μες στο πρόγραμμα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η υποστήριξη και η βοήθεια που μπορεί να δεχτείς σήμερα από τα αδέρφια σου ή από ανθρώπους από τους οποίους την περιμένεις θα σε βοηθήσει να πάρεις σωστές αποφάσεις, ενώ οι γνωριμίες που μπορεί να έχουν θα σε βοηθήσουν να βρεις λύση σε κάποιο θέμα που σε απασχολεί. Ελπίζω μόνο να μη σε πιάσει η περηφάνεια σου και αρχίσεις να αρνείσαι κάτι που μπορούν να στο προσφέρουν εύκολα και θα το κάνουν με την ψυχή τους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτό το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη θα σε βοηθήσει να προωθήσεις και να διαχειριστείς σωστά κάποια ζητήματα οικονομικής φύσεως κυρίως. Μπορεί να υπάρχει οικονομική κρίση αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις καλύτερες απολαβές, ειδικά αν πιστεύεις ότι τις δικαιούσαι. Στα συναισθηματικά σου από την άλλη, θα πρέπει να βρεις το θάρρος να μιλήσεις στο σύντροφό σου για τυχόν ανασφάλειες που σου δημιουργεί με τη στάση του και να βρεις το θάρρος να πάρεις τις ανάλογες αποφάσεις.

ΛΕΩΝ: Με το τρίγωνο του Ερμή από το ζώδιο σου με τον Άρη στον Καρκίνο μπορεί να μιλάμε για μια από τις πιο ερωτικές μέρες του φετινού καλοκαιριού για εσένα. Σε πιάνουν τα φιλοσοφικά σου, τύπου "η ζωή είναι μικρή" και τέτοια, με αποτέλεσμα να έχεις τη διάθεση να αφήσεις στην άκρη τις ανασφάλειες σου και τις όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει η επαφή σου με το αντικείμενο του πόθου σου και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το πως θα περάσεις όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ειδήσεις και αποκαλύψεις έχουν αυτές εδώ οι μέρες για εσένα με το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη. Άνθρωποι από το παρελθόν έρχονται να κάνουν την εμφάνιση τους και είναι πολύ πιθανό να κάνουν…πάταγο, αφού κι εσύ δυσκολεύεσαι να κρατήσεις την πόρτα σου κλειστή. Στα επαγγελματικά σου είναι μια καλή μέρα για να διαχειριστείς οικονομικές υποθέσεις που μπορεί να σου προκαλούν ανασφάλεια, αλλά και να κάνεις παρασκηνιακές συζητήσεις για το μέλλον σου.

ΖΥΓΟΣ: Το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη απέναντι σου θα σου δώσει την ευκαιρία να βρεθείς με ανθρώπους που σε βοηθούν να δεις τη ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Θέλεις στόχο, θέλεις προοπτική και σε καμία περίπτωση δε θα τη βρεις συναναστρεφόμενος ανθρώπους που σκέφτονται μίζερα και σου ξυπνούν τοξικές σκέψεις. Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για νέες γνωριμίες, αλλά και για συναντήσεις με φίλους που μπορεί να αποδειχτούν σημαντικοί σύμμαχοι σου άμεσα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής από το ψηλότερο σημείο του χάρτη σου βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Άρη και παρόλο που μπορεί να σε πετυχαίνει στις διακοπές σου φαίνεται ότι τα εργασιακά σου θα σε απασχολήσουν σήμερα αρκετά και μάλιστα για καλό! Είναι μια πολύ καλή μέρα για συζητήσεις που αφορούν το μέλλον σου στον επαγγελματικό σου στίβο και θα πρέπει να την εκμεταλλευτείς για να προωθήσεις τις επιδιώξεις σου. Καλή όμως η σημερινή μέρα και στο ενδεχόμενο που σε ενδιαφέρει το να κάνεις μια αλλαγή στην εμφάνιση σου ή στον τρόπο ζωής σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με το "πύρινο" τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη η σημερινή μέρα για σένα έχει έντονη δράση και πολλή-πολλή δημιουργικότητα. Όλη αυτή η θετική σου διάθεση αποτυπώνεται σε κάθε τι με το οποίο αποφασίζεις να καταπιαστείς. Ειδικά για τα ερωτικά σου, η σημερινή μέρα είναι πολύ θετική για νέες γνωριμίες με ανθρώπους που ακόμα κι αν διαφέρουν τα χνώτα σας καταφέρνουν να αποτελέσουν για σένα πηγή έμπνευσης και να σου προσφέρουν ένα νέο τρόπο θέασης των πραγμάτων. Αν δε, είσαι σε σχέση μπορείς να προτείνεις τρόπους για να νιώσετε ανανεωμένοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ερμής και Άρης συναντιούνται σήμερα σε ένα τρίγωνο που θα σου δώσει την ευκαιρία να βελτιώσεις την επαφή σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, αφού σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σου που μπορεί να σε έκαναν το προηγούμενο διάστημα να συμπεριφέρεσαι κάπως περίεργα. Από την άλλη, είναι μια καλή μέρα για να δεις κάποια οικονομικά ζητήματα και να βρεις πιο συμφέρουσες λύσεις για τις ανάγκες σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μέρες από αυτές που θα μπορούσαν να σου κάνουν αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο είναι η σημερινή, αφού αυτό το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη μιλάει για νέες γνωριμίες που θα μπορούσαν να βάλουν στη ζωή σου ανθρώπους που αξίζουν να μείνουν. Μη διστάσεις να κάνεις την πρώτη κίνηση, γιατί είναι το μόνο που χρειάζεται για να αρχίσει ο άλλος να κελαηδάει και να μειώσει την απόσταση σε επίπεδα "αναπνοής"... Μόνο να είσαι γλυκός, ε...;

ΙΧΘΥΕΣ: Οι καλές ειδήσεις για εσένα από αυτό το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη έρχονται από τα επαγγελματικά σου, τα οποία ειδικά σήμερα φαίνεται να αποδίδουν τα μέγιστα. Ακόμα κι αν δουλεύεις σαν σερβιτόρος οι άνθρωποι που εξυπηρετείς είναι πιο φιλικοί, αλλά και πιο ανοιχτοχέρηδες. Από την άλλη, θα μπορούσες να πουλήσεις καλύτερα τα προσόντα σου και να βρεις τρόπους να βγάζεις περισσότερα, ακόμα κι αν χρειαστεί να κάνεις μυστικές συζητήσεις με ανθρώπους που μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τα ταλέντα σου.

Πηγή: astrologos.gr