Σύγκρουση jet ski με τραυματία 18χρονο

Ατύχημα στη θάλασσα, υπο ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες.



Ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 18χρονου τουρίστα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή κόλπου στα Μάλια.

Το ατύχημα έγινε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μετά την σύγκρουση των jet ski που οδηγούσαν ο νεαρός τραυματίας και ένας ακόμα συνομήλικος του, επίσης τουρίστας, με αποτέλεσμα και οι δυο να καταλήξουν στην θάλασσα.

Ο 18χρονος που τραυματίστηκε διακομίσθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: cretalive.gr