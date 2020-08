Κόσμος

Κορονοϊός: Βαρύ πλήγμα στις ΗΠΑ, εκατοντάδες νεκροί καθημερινά

Αυξάνεται συνεχώς η μακάβρια λίστα. Πόσοι ασθενείς κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Τουλάχιστον 515 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ σε 24 ώρες ως χθες Κυριακή στις 07:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών, ενώ το ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 40.057 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο συνολικός απολογισμός στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη έφθασε έτσι τους 170.040 νεκρούς επί συνόλου 5,42 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Η Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν μετατραπεί σε ένα από τα επίκεντρα της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, κατέγραψε 12 θανάτους και 4.841 κρούσματα μόλυνσης, με τον απολογισμό στην πολιτεία να φθάνει τους 11.243 νεκρούς επί συνόλου 625.057 μολύνσεων.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Κυριακή το όριο των 170.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, την ώρα που ειδικοί σε ζητήματα δημόσιας υγείας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο η πανδημία του κορονοϊού να κάνει πολύ πιο περίπλοκη την περίοδο της φθινοπωρινής εποχικής γρίπης.

Το Institute for Health Metrics and Evaluation (ΙΗΜΕ) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον αναμένει περαιτέρω αύξηση των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 τους προσεχείς μήνες και προβλέπει πως ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της COVID-19 ενδέχεται να έχει φθάσει περί τους 300.000 στις αρχές του Δεκεμβρίου. Εκφράζει επίσης ανησυχία για την επαπειλούμενη αύξηση των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία κατά 75%.