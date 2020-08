Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Μεταμόρφωση: “καμπανάκι” για το τοξικό νέφος (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 ο Π. Μπεχράκης και ο Γ. Ηλιόπουλος για τις ουσίες που εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα και τους κινδύνους που εγκυμονούν. Τι συμβουλεύουν τους κατοίκους της περιοχής.