Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 230 οι νεκροί στην Ελλάδα

Ακόμη ένα όνομα προστέθηκε στην λίστα όσων ασθενών εξέπνευσαν από επιπλοκές της νόσου.

Άλλος ένας ασθενής από κορονοϊό έχασε τη "μάχη¨στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 230.

Κατέληξε τα ξημερώματα 74χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου». Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

H ηλικιωμένη είχε διασωληνωθεί χθες Κυριακή και λίγο πριν τις 02.00 τη νύχτα άφησε την τελευταία της πνοή.