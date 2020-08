Πολιτική

Διγαλάκης στον ΑΝΤ1: δεδομένο το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου (βίντεο)

Τι λέει ο Υφ. Παιδείας για τις εισηγήσεις των ειδικών και τις κυβερνητικές αποφάσεις, την εξεταστική περίοδο στα Πανεπιστήμια και την δημιουργία ολιγομελών τμημάτων.

«Το δεδομένο είναι ότι στις 7 Σεπτεμβρίου, σε κάθε περίπτωση, αρχίζουν τα σχολεία. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης λαμβάνονται αμέσως μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών», τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως σημείωσε ο Βασίλης Διγαλάκης, «δυστυχώς, είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως λόγω της χαλάρωσης της τήρησης των μέτρων. Θα αξιολογήσει η επιτροπή των επιστημόνων τα νέα δεδομένα, μετά την επάνοδο των ταξιδιωτών του Δεκαπενταύγουστου και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».

Ο κ. Διγαλάκης δεν θέλησε να αναφερθεί σε σενάρια περί εκ περιτροπής διδασκαλία και άλλα μέτρα, επαναλαμβάνοντας ότι «οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου».

Ο Υφυπουργός Παιδείας δεν πήρε θέση για το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους μαθητές

Σε ότι αφορά τα πανεπιστήμια, ο κ. Διγαλάκης είπε ότι «στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα επαναληφθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε τον Ιούνιο, με εξ αποστάσεως εξετάσεις και υποχρεωτική φυσική παρουσία, σε όποια μαθήματα προβλέπεται».

Ο κ. Διγαλάκης επεσήμανε ότι «τα νέα δεδομένα θα εξεταστούν και σε ότι αφορά την λειτουργία των Πανεπιστημίων», αναφέροντας ότι «μπορεί να συνεχιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όμως στόχος είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, με φυσική παρουσία των φοιτητών, ακόμη και μέσω λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων».