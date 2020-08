Οικονομία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνει κάθε Ταμείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον προηγούμενο μήνα κύριες κι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται σε μία πληρωμή την ίδια ημερομηνία.

Στις 21 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2020, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ υπενθυμίζεται ότι από τον προηγούμενο μήνα κύριες και επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται σε μία πληρωμή την ίδια ημερομηνία. Η νέα νομοθετική ρύθμιση αφορά στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ.

Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι ανά Ταμείο

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2020 από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020. Αν εφαρμοστεί η πληρωμή με ΑΜΚΑ, όπως τους προηγούμενους μήνες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες για τις συντάξεις ΙΚΑ είναι: Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9), Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Επικουρικές Συντάξεις

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου 2020 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.